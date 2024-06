“Buongiorno, siamo in popolo di coglioni.

Questi operatori li hanno sfruttati quando eravamo in piena emergenza

Covid, in quel momento ci trovavamo davanti ad una vera emergenze assistenziale, clinica e sociale.

Adesso si riconosce a tutti Professionisti il ruolo e fondamentale apporto data al superamento dell’emergenza, tranne agli O.S.S. poiché si devono assumere a tempo indeterminato, quelli della graduatoria di Cosenza.

Senza aggiungere che questo è avvenuto solo a Reggio poichè in altri contesti i Professionisti sono stati tutti santi, O.S.S. compresi.

Non finiremo mai di stupirci e dimostrare la nostra disapprovazione davanti alla tracotanza e prepotenza di certa politica.

È non è un caso isolato. Vedi l’Emodinamica, gli altri concorsi, la dotazione tecnologica, confrontata con le altre Aziende, tanto per citare alcune situazioni di penalizzazzione territoriale. Siamo solo serbatoio di voti da utilizzare all’occorrenza.

Vedrai ancora a cosa andremo incontro con l’autonomia Diffenziale : in Veneto chiameranno Medici, Infermieri e O.S.S. e li incentiveranno pagando loro oltre lo stipendio, l’integrazione regionale che raddoppia gli stipendi contrattualmente previsti. Saremo sempre più poveri, soli, isolati ed emarginati.

Deve insorgere un intero popolo con le barricate, i blocchi autostradali, ferroviari, portuali ed aeroportuali, perchè si rendano conto che non siamo poi così accondiscendente, e che forse un idea su quello che stanno organizzando ai nostri danni, con la complicità di tutti i nostri politici, di qualunque schieramento.

C’è bisogno di una vera e propria scossa / terremoto culturale.

Non si può accettare tutto in maniera passiva senza accennare almeno una reazione popolare”.