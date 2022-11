Costruire il Ponte sullo Stretto “tecnicamente non sarà semplice, va aggiornato il progetto.

Il Cdm che approva la legge di Bilancio probabilmente sarà lunedì.

Il primo atto formale e concreto che riapre la via è reinsediare la società Stretto di Messina che è liquidazione da 9 anni e dovrà tornare a svolgere le proprie funzioni”. E’ quanto ha affermato il vicepremier e ministro delle Inrastrutture, Matteo Salvini parlando oggi ad un webinar a Messina sul Ponte.

“Poi c’è il dibattito – ha aggiunto il ministro – se aggionare il vecchio progetto o bandire una nuova gara. Io sono laico, a me interessa fare l’infrastruttura, migliorare la qualità della vita e attirare la gente che da tutto il mondo quei tre chilometri e tre li verrà ad ammirare, a fotografare, ad invidiare. Il mio obiettivo è che l’Italia, Sicilia e Calabria diventino un punto di riferimento dell’innovazione, del futuro, del green,del superamento del no e del non ce la faremo”. (Ansa)