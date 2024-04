I passaggi tecnici che si stanno consumando con ammirevole celerità,

tanto a livello amministrativo quanto sul piano politico, confermano

che il processo di realizzazione del ponte sullo stretto è nei fatti,

e negli atti, partito.

D’altro canto, il progetto è stato approvato alla unanimità anche dal

Comitato tecnico scientifico che si compone da alcuni dei docenti

delle migliori università italiane.

Senza contare i pareri di tanti grandi esperti provenienti da tutto il

mondo che lavoreranno a quest’opera rivoluzionaria.

Sono così tante le risorse umane che si stanno alleando per costruire

questo sogno che i timori e dubbi , spesso strumentali, lanciati da

taluni divengono piccoli piccoli, e direi anche poco credibili.

Certe campagne improntate al no ideologico al Ponte tradiscono anche

la sorpresa e la frustrazione di quanti pensavano e speravano che

anche questa volta il tutto si sarebbe risolto nell’ ennesimo annuncio

roboante.

Spiacenti ma noi il ponte lo faremo, abbiamo già iniziato a farlo e

non ci fermeremo fino alla sua conclusione.

Il paese deve sapere che questa volta non ci sono soltanto le risorse,

insieme ai 30 mld per connettere l’opera al miglioramento viario, ma

la determinazione granitica di portare a compimento un’opera

strategica da tutti i punti di vista.

Capisco che ciò innervosisca la propaganda di sinistra, ma c’è sempre

tempo per ravvedersi.