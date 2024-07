“Rendiamo omaggio a Corey Comperatore, italoamericano di origini calabresi, rimasto vittima nell’attentato durante il comizio di Donald Trump a Butler. Esprimo sentimenti di sincero cordoglio alla sua famiglia e agli amici più intimi di questo autentico eroe del nostro tempo”.

È quanto afferma il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso a proposito della scomparsa del 50enne ex capo dei Vigili del Fuoco di Buffalo Township nella contea di Butler in Pennsylvania, che ha perso la vita in circostanze drammatiche.

“È con grande tristezza – aggiunge Mancuso – che apprendiamo questa tragica notizia. Corey Comperatore ha sacrificato la propria vita per salvare quella dei suoi cari, la grandezza del suo gesto ha evidenziato la nobiltà del suo spirito. Il suo cognome, diffuso nella nostra regione, in particolare nella Locride, testimonia il legame indissolubile tra la Calabria e gli Stati Uniti. L’auspicio è che il suo sacrificio possa contribuire ad allontanare l’odio e la violenza dal dibattito pubblico, facendo prevalere il dialogo pacifico e il rispetto degli avversari”.