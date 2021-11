Nella giornata di ieri la Polizia Locale di Reggio Calabria ha tratto in arresto un cittadino rumeno di anni 45 ( H.M.M.) sorpreso in flagranza di reato a perpetrare i delitti di furto aggravato di energia elettrica ed acqua. Con l’ausilio di tecnici dell’Enel e del servizio idrico del Comune, il personale di polizia locale ha infatti accettato che gli allacci alle rispettive utenze risultavano essere stati eseguiti in maniera fraudolenta direttamente sulle reti di distribuzione senza contratto e misuratori di consumo.

Dopo le formalità di rito, e previa informativa alla sostituto procuratore in turno, l’indagato veniva dichiarato in stato di arresto e ristretto in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione.

Nella tarda mattinata odierna l’arrestato è stato convalidato in sede di giudizio direttissimo.