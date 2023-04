Continua senza sosta l’attività della Polizia Locale nell’ambito della lotta all’ occupazione abusiva di immobili di edilizia residenziale pubblica. Nel solco di detta direttrice operativa, nei giorni scorsi in tre distinte attività sono state deferite all’autorità giudiziaria sette persone per occupazione abusiva di immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica. Nell’ambito di un servizio svolto in zona nord, sono state altresì tratte in arresto, in collaborazione con personale della Polizia di Stato, tre persone per furto aggravato di energia elettrica.

Altre 5 sono state denunciate dagli agenti di Viale Aldo Moro per furto aggravato di acqua dalla rete idrica comunale. E sempre nei giorni scorsi la Polizia Locale ha individuato e denunciato all’autorità giudiziaria per porto abusivo di armi un cittadino extra comunitario che si aggirava, in orario serale, con un grosso coltello da cucina sul Corso Garibaldi gremito di persone. Il coltello è stato sottratto al soggetto ed è stato sottoposto a sequestro.

I servizi continueranno anche nei giorni a seguire.