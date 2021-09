Nel corso delle feste mariane appena celebrate in città, la Polizia locale ha sequestrato e donato in beneficienza circa un quintale di frutta e verdura venduta abusivamente. Incessante e capillare, allo stesso modo, è stato il lavoro sulle strade che ha portato al controllo di circa 50 veicoli e di numerose persone. Nell’arco dei quattro giorni, infatti, sono state comminate oltre 200 sanzioni per la violazione del codice della strada e rimossi sei veicoli. In un caso particolare, un uomo di 84 anni, privo di patente di guida, è stato fermato in prossimità del Duomo ed in una zona inibita al traffico veicolare. Ma, complessivamente, sono state ritirate 4 patenti di guida e denunciati tre cittadini per guida in stato di ebbrezza, lesioni colpose e occupazione di area pubblica.

Sul fronte dei servizi commerciali, invece, sono state elevate 27 sanzioni ad altrettanti commercianti od esercenti per la vendita irregolare o l’occupazione di suolo pubblico senza autorizzazione. Tre esercizi, inoltre, sono stati chiusi perché attinti da provvedimenti amministrativi conseguenti alle violazioni accertate.

Le attività degli agenti del comando di Viale Aldo Moro, inserite nell’ambito del dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura, hanno previsto anche i servizi di rappresentanza e di scorta d’onore con l’impiego, in media, di 30 unità al giorno utili ad assicurare il corretto svolgimento delle celebrazioni in onore della Madonna della Consolazione. In particolare, sono state presidiate le vie adiacenti al Duomo e fatte osservare, pedissequamente, tutte le ordinanze emesse a tutela della pubblica e privata incolumità.

“Quello degli uomini e delle donne della Polizia locale – ha commentato l’assessore alla Sicurezza, Paolo Brunetti – è stato un grande lavoro che va sottolineato e riconosciuto; svolto con abnegazione, spirito di servizio e forte attaccamento all’istituzione ed alla Città partecipe alle diverse iniziative religiose e civili organizzate in onore della Sacra Effige. Un plauso, dunque, va rivolto ad ogni agente chiamato ad operare ed al dirigente, comandante Salvatore Zucco, che ha predisposto, in maniera egregia, ogni attività volta a garantire ordine e sicurezza nel periodo più importante dell’anno per Reggio e per ogni reggino”.