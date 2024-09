Sono sei le persone denunciate in una sola giornata dalla Polizia Locale di Reggio Calabria perché coinvolti in incidente stradale in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze psicotrope.

Ed invero, a seguito delle risultanze trasmesse dal laboratorio analisi del Grande Ospedale Metropolitano, il servizio di polizia stradale ha constatato che sei conducenti che avevano causato incidenti stradali negli ultimi giorni in città risultavano in stato di alterazione psicofisica.

Emblematico il caso di un giovane con tasso alcolemico rilevato di oltre 4 volte i limiti di legge e contemporaneamente sotto l’effetto di ben due sostanze psicotrope (cannabis e cocaina).

Per i sei, oltre la denuncia all’autorità giudiziaria, è scattato anche il ritiro patente e, per i due soggetti in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, la segnalazione alla Prefettura.

Sempre nella giornata di ieri, a seguito di un m mirato servizio, sono stati prelevati 11 veicoli abbandonati sul territorio comunale. Per due è scattato anche il sequestro perché seppur formalmente marcianti non risultavano coperti dall’ assicurazione obbligatoria.

Continua dunque, senza soluzione di continuità, il servizio di polizia stradale , a tutela della sicurezza della circolazione veicolare, che dall’inizio della stagione estiva ad oggi ha consentito, tra l’altro, di sorprendere oltre 30 conducenti in stato di ebbrezza alcolica e 6 sotto l’effetto di sostanze psicotrope.