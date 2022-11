A seguito di specifici e mirati servizi svolti nell’ambito di apposito focus n’drangheta interforze, all’interno del mercato settimanale di località Botteghelle, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha scoperto e denunciato due cittadini extra comunitari che esponevano per la vendita merce di illecita provenienza. Contestualmente al deferimento all’A.G. per vendita di merce con marchi mendaci e ricettazione, sono state sottoposte a sequestro circa 130 borse falsamente marchiati dalle più prestigiose case di moda (Gucci, Luois Vuitton, Chanel). Per i venditori è scattata anche la sanzione amministrativa prevista dal codice del commercio pari ad oltre 5.000,00 euro cadauno perché privi di autorizzazione alla vendita presso l’area mercatale.

Le attività di polizia giudiziaria poste in essere, attesa la presunzione di innocenza fino al terzo grado di giudizio, dovranno essere validate e confermate dalla competente autorità giudiziaria.