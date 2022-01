La Polizia Locale di Reggio Calabria, a seguito di specifiche attività d’istituto negli ultimi due giorni ha deferito all’autorità giudiziaria quattro persone per diffamazione aggravata a mezzo stampa. I soggetti, tra cui un operatore scolastico ed un insegnante, avrebbero diffamato il Corpo di Polizia cittadino epitetando gli operatori con aggettivi diffamatori quali idioti, merde ecc. Grazie ad accertamenti anche informatici si è risalito agli id dei rispettivi profili e i soggetti sono stati identificati e denunciati. Sempre nell’ambito di servizi di istituto, gli agenti intervenuti su due sinistri stradali con fuga segnalati in centrale operatIva, hanno in una circostanza individuato e sequestrato circa un grammo di marijuana occultata su un auto il cui conducente si era dileguato dopo il sinistro. Nella circostanza si accertava altresì la provenienza furtiva del veicolo. Mentre in un diverso intervento, grazie ad attività info investigativa immediatamente avviata, hanno in poco più di 24 ore individuato il conducente datosi alla fuga che sarà deferito per omissione di soccorso e appunto fuga dopo incidente. Il soggetto, di 19 anni, guidava senza patente. Sequestrati inoltre nelle medesime attività si strada due veicoli per mancata copertura assicurativa e chiuso un locale per pregresse violazioni in materia di occupazione abusiva di suolo pubblico.