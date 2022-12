Nel pomeriggio del 19 dicembre scorso, gli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea di Reggio Calabria hanno voluto dimostrare ancora una volta, con una iniziativa di solidarietà, la propria vicinanza ai bambini assistiti da Suor Italia, Suor Patrizia ed altri collaboratori dell’Associazione di volontariato “Il seme della Speranza”, presente nel quartiere reggino di Archi CEP.

In occasione delle prossime festività natalizie, infatti, i 27 bambini hanno ricevuto in dono dei giocattoli e dei gadget della Polizia di Stato, ricambiando il loro affetto con uno spettacolo di canto e realizzando diversi disegni.

All’iniziativa benefica ha partecipato anche la società Sicurtransport SpA, anch’essa operante presso il medesimo scalo aereo.