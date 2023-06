Sabato 27 maggio, nella cornice di Piazza Duomo di Reggio Calabria, si è svolta la manifestazione di chiusura del Progetto “Legalità-Scuola-Rugby”.

Il progetto nasce da una convenzione tra la Polizia di Stato e la Federazione Italiana Rugby con lo scopo di promuovere nelle grandi metropoli del Sud Italia, a partire dalle scuole, un programma volto a evidenziare i valori intrinsechi allo sport del Rugby uniti alla trasmissione del valore delle legalità e del rispetto delle istituzioni. Il XII Reparto Mobile della Polizia di Stato di Reggio Calabria è stato individuato quale struttura chiamata a fornire il necessario supporto logistico-organizzativo e a svolgere un ruolo di trade union fra la realtà associativa locale, il C.A.S.Rugby di Reggio Calabria e il G.S. Fiamme Oro –Sez. Rugby (che ha fornito tecnici ed atleti).

Il progetto, abbracciato dagli Istituti scolastici Comprensivi di Reggio Calabria “Alvaro Scopelliti”, “San Sperato-Cardeto”, “Catanoso-De Gasperi”, ha ottenuto l’alto gradimento degli alunni, concretizzatosi nella massiccia partecipazione all’evento finale di piazza Duomo, dove oltre agli studenti, accompagnati dai loro insegnanti e dal Responsabile della società sportiva Prof. Aldo Rositano, sono intervenuti il Sig. Questore di Reggio Calabria Bruno Megale, il Dirigente del XII Reparto Mobile Vincenzo Coccoli, il Presidente regionale del CONI Maurizio Condipodero, i Dirigenti regionali della Federazione Italiana Rugby e l’assessore comunale allo Sport del Comune di Reggio Calabria Giovanni Latella.

Oltre alla dimostrazione pratica, da parte degli alunni, di alcune tecniche riguardanti il Rugby assimilate durante l’anno scolastico, vi è stata l’esposizione di alcuni mezzi della Polizia di Stato ed uno stand contenente l’equipaggiamento utilizzato dagli operatori del XII Reparto Mobile, nonché due brevi dimostrazioni effettuate dal Nucleo Antisabotaggio e dall’unità cinofila, particolarmente gradite al numeroso pubblico intervenuto che ha seguito tutte le fasi dell’evento in una atmosfera gioiosa ed in un clima di sano divertimento.

La manifestazione finale, così come il progetto nella sua interezza, ha ricevuto il plauso di tutte le personalità intervenute e dei ragazzi destinatari del progetto che hanno manifestato il loro convinto gradimento e la volontà di ripetere anche il prossimo anno l’interessante esperienza.