Ha preso avvio nel fine settimana appena trascorso la campagna di prevenzione sulla sicurezza alla guida di veicoli promossa dalla Polizia Stradale su tutto il territorio nazionale che si protrarrà fino al prossimo 19 novembre, giornata in memoria delle vittime della strada.

In questa prima fase, sono state 23 le province interessate e, tra queste Catanzaro, dove nella notte tra il 6 e 7 ottobre sono state impegnate 3 pattuglie della Polizia Stradale unitamente a personale dell’Ufficio Provinciale Sanitario della Questura.

L’attività è stata coadiuvata anche da personale del locale Compartimento ANAS che ha provveduto a creare un restringimento di carreggiata all’altezza del posto di controllo garantendo agli utenti in transito ed agli operatori impegnati di operare in assoluta sicurezza.

In particolare, i servizi di controllo che si sono svolti su un tratto della Strada Statale 106 ricadente nel territorio provinciale, sono stati particolarmente orientati alla verifica delle condizioni psicofisiche dei conducenti di veicoli, alterate dall’uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o sotto l’influenza di bevande alcoliche.

Complessivamente sono stati controllati 30 veicoli, identificate 56 persone, delle quali 31 sottoposte a controllo precursori sostanze alcoliche e droga.

Prosegue intenso l’impegno della Polizia Stradale con l’obiettivo di scoraggiare e prevenire la guida in stato di alterazione che continua a rappresentare una delle principali cause di incidentalità.