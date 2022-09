Incontro con i Candidati della federazione Azione-Italia Viva al Senato ed alla Camera. Si terrà oggi alle ore 19 una conferenza stampa per la federazione di Azione-Italia Viva nella location dello “Chalet delle Rose” a Corigliano-Rossano. Interverranno i Candidati per le liste proporzionali di Senato e Camera, Fabio Scionti ed Ernesto Magorno. La candidata al Senato per la lista proporzionale ed uninominale CS-KR Daniela Ventura, il candidato nel collegio uninominale Camera CO-RO-KR, Domenico Mazza. Parteciperà all’appuntamento il già Sindaco e Consigliere Regionale, Giuseppe Aieta. A moderare il dibattito sarà il Segretario provinciale di Cosenza in Azione, Giovanni Le Fosse.