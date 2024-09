Nel corso di un incontro costruttivo, i deputati del gruppo ECR della commissione REGI del Parlamento europeo hanno condiviso le proprie opinioni sulla Politica di Coesione con il Commissario Ferreira e il Presidente del Comitato delle regioni Cordeiro.

“Le regioni che maggiormente necessitano di sostegno devono poter accedere ai fondi della Politica di Coesione in maniera più agevole senza essere ostacolate da eccessive barriere amministrative”-dichiarano gli eurodeputati-.

“È cruciale”- continuano-“ adottare una Politica di Coesione più ambiziosa, dotata di un budget adeguato per affrontare le sfide future, come la fuga dei cervelli, la disoccupazione giovanile, la semplificazione burocratica, l’allargamento dell’Unione Europea e altre questioni rilevanti”.

I parlamentari europei hanno evidenziato come le piccole amministrazioni locali siano spesso soffocate da requisiti troppo complessi, che possono risultare controproducenti, generando incertezza e timore di errori procedurali.

“Le politiche europee devono essere più armonizzate con le strategie locali e regionali. È essenziale”- concludono- “adattare le soluzioni che hanno successo a livello europeo alle specificità di ciascun territorio, promuovendo la partecipazione attiva delle autorità locali e delle comunità nella definizione dei programmi di sviluppo e coesione”.