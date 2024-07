Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale organizza un programma ricco di serate ed eventi di alto profilo che animeranno l’estate polistenese da luglio a settembre.

#SonoPolistena! E’ l’hashtag che accompagnerà la nostra estate culturale 2024. Uno slogan fortemente identitario veicolato da un breve e intenso video prodotto e interpretato da talenti polistenesi che dà la giusta immagine di ciò che è Polistena, una città viva, aperta, solidale. Prestigio spesso imbrattato ingiustamente da chi ancora non riesce a comprendere la differenza che passa tra grande valore del senso di comunità e la minuscola polemica sul nulla.

A luglio l’estate culturale polistenese entra subito nel vivo con la Notte dei Giganti e la Festa di Santa Marina che quest’anno è stata rilanciata con serate di alto livello e il concerto di una giovane artista del momento, la cantante Gaia. Si proseguirà con il Festival della Pace e della Solidarietà dei Popoli che si aprirà con il concerto del gruppo internazionale Inti Illimani, dedicato alla missione dei medici cubani ed all’America Latina. La serata sarà preceduta dalla presentazione dell’ultimo libro di Gianni Minà in presenza della moglie e giornalista Loredana Macchietti. Il Festival della Pace si chiuderà con il concerto di Danilo Sacco, voce dei Nomadi dal 1993 al 2011.

Sono inoltre in programma musica e teatro popolare con la prima edizione del Polisfestival che si chiuderà con il concerto del cantautore calabrese Ciccio Nocera. Ospite per una Master Class il maestro Beppe Vessicchio nell’ambito della Tenda Giovani, la notte delle Corti aperte è prevista domenica 4 agosto ed a seguire le serate della stagione lirica che si terrà a Largo San Francesco/Piazza del Popolo con la straordinaria partecipazione dell’Orchestra del Festival dei teatri di pietra di Taormina che intonerà le musiche del maestro Ennio Morricone.

L’Estate Culturale polistenese che spazia in appuntamenti come la Stagione dell’Antimafia, in serate letterarie, teatrali, sportive, artistiche, scientifiche, si chiuderà con la tradizionale Festa dell’Emigrante nel giardino del palazzo municipale dove l’Amministrazione Comunale riabbraccia i figli di Polistena.

Tutti gli eventi saranno gratuiti e animati dalla collaborazione di molte associazioni polistenesi e della Residenza teatrale Dracma che ringraziamo per la loro costanza ed il loro impegno nella promozione della cultura.

Sono e siamo Polistena, un passo avanti, fieri della nostra comunità.

Buon divertimento a tutte e tutti.

Per l’Amministrazione Comunale

IL SINDACO – Dott. Michele Tripodi