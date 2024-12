Polistena, una nuova “Family Room” per il reparto di Ostetricia grazie al sostegno di Olearia San Giorgio e del Dott. Roberto Ascioti

Una nuova “Family Room” per il reparto di Ostetricia grazie al sostegno di Olearia San Giorgio e del Dott. Roberto Ascioti

Grazie alle generose donazioni di tanti sostenitori, tra cui il Dott. Roberto Ascioti e Olearia San Giorgio, è stato possibile avviare un’importante iniziativa per l’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena. La nuova Family Room, la cui realizzazione è subordinata alla deliberazione dell’ASP di Reggio Calabria, offrirà uno spazio accogliente per le famiglie, favorendo momenti di condivisione e vicinanza.

Il progetto, promosso dalla Farmacia Roberto Ascioti, è stato reso possibile grazie alla raccolta fondi della cena di beneficenza del 20 dicembre. I fondi raccolti hanno permesso di pianificare la creazione della Family Room, l’acquisto di nuovi televisori per il reparto di Ostetricia e strumenti medici per il reparto di Pediatria.

Durante l’evento di presentazione, la Dott.ssa Altavilla Federica, intervenendo a nome della Dott.ssa Maria Giulia Iannace, direttrice dell’UOC di Ostetricia e Ginecologia, impossibilitata a partecipare, ha dichiarato:

“La realizzazione della Family Room rappresenta un passo importante verso il miglioramento dei servizi per le famiglie che vivono momenti di grande emozione e cambiamento. Grazie alla solidarietà dimostrata da tutti i sostenitori, possiamo guardare al futuro con più fiducia e continuare a promuovere progetti che rispondano concretamente ai bisogni della comunità.”

Mimmo Fazari, Amministratore Delegato di Olearia San Giorgio, ha aggiunto:

“Noi di Olearia San Giorgio siamo orgogliosi di essere vicini alla comunità, contribuendo al miglioramento dei servizi e al rafforzamento dei legami sociali. Questo progetto rappresenta un gesto concreto di solidarietà, che speriamo possa ispirare altri a fare la loro parte per il bene comune.”

Il Dott. Roberto Ascioti ha concluso:

“Questo progetto nasce dal desiderio di offrire qualcosa di tangibile e utile alla comunità. La Family Room, una volta approvata, sarà un simbolo di vicinanza e solidarietà verso le famiglie e i bambini, valori che abbiamo a cuore e che continueremo a sostenere con impegno.”

Questo progetto dimostra come la collaborazione tra istituzioni e privati possa fare la differenza, trasformando piccoli gesti in grandi risultati per il territorio.