Nella giornata del 16 gennaio a Polistena in via vico I isolato immacolata , un uomo di 35 anni di Polistena in pieno stato confusionale minacciava con una tanica di acido di uccidere la mamma ed una vicina di casa. Avvertita la polizia di Stato sono intevenuti sul posto le squadre delle volanti dei due commissariati di Polistena e Taurianova. Gli uomini della.polizia hanno dovuto sfondare il portone per evitare l’intento omicida dell”uomo. Sono stati momenti drammatici, risolti grazie al pronto intervento delle volanti si è evitato il peggio. Successivamente la.persona.sottoposta è stato portato all’ospedale di Polistena per le cure necessarie.