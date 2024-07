STATE-POLISTENA 2024

Ci sono tutte le condizioni per restare e gustare il ricco programma messo in atto dall’Associazione Girolamo Marafioti, dalla Pro-Loco, dalla Libera Università di Polistena con il supporto degli studi odontoiatrici Laruffa e la collaborazione della Caritas Diocesana per questa estate e per i mesi di luglio ed agosto.

18 eventi di grande spessore che spaziano dalla cultura, alla musica, alla letteratura, all’arte, al sociale, alla solidarietà che avranno come scenario lo storico Palazzo Avati. Tutti gli eventi sono stai ampiamente illustrati nel corso di una conferenza stampa dal Professore Giovanni Laruffa della Libera Università, dal Presidente dell’Associazione Marafioti Piero Cullari , dal Dottore Francesco Laruffa, dello studio Dental Clinic e da Michele Vomera della Caritas diocesana.

Si inizia con il Premio letterario La Fortuna e seguiranno iniziative nelle quali saranno omaggiati gli artisti Giuseppe Niglia, I Morani, Renda e i fratelli Jerace.

Non mancherà l’impegno sulla lotta alla mafia con la serata con il Magistrato Marisa Manzini e quello contro la violenza alle donne con la presenza di Maria Antonietta Rositani.

Alla musica è dedicato un evento di grande valore con le “Note d’autore” con la presenza del chitarrista Joy De Vito e il concerto del trio Verduci- Calcaramo -Mattiani.

Quest’anno sarà ricordato anche l’artista Adriano Fida di Rosarno, al quale sarà dedicata una mostra che sarà inagurata dagli eredi di Fida. Ci sarà anche spazio per attività ludico-artistiche per i bambini; la proiezione del film “Io Capitano” sul tema dell’immigrazione e il corso di Primo soccorso. Tanti eventi e tanti temi che saranno affrontati e assieme a questi quello della Conurbazione tra paesi al quale parteciperanno diversi Deputati e lo stesso Sindaco della Città Metropolitana Avvocato Giuseppe Falcomatà.