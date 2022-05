Il Distretto Rotary 2102, guidato dal Governatore Fernando Amendola, accogliendo l’invito del Rotary Club di Polistena guidato dal Presidente Gaetano Vaccari ed in linea con i princìpi di solidarietà e di impegno sociale che caratterizzano il Rotary International, ha donato la somma di 2000 Euro in favore dei 100 ragazzi ucraini ospiti della Comunità Luigi Monti di Polistena. Tali fondi sono giunti direttamente presso l’attività commerciale all’uopo indicata dal direttore della struttura cittadina Fratello Stefano, dove i responsabili della Comunità potranno reperire il necessario per alleviare per quanto possibile la sofferenza che ogni guerra provoca, soprattutto nelle giovani generazioni. Fattivo il contributo di tutti i soci del Rotary Club di Polistena, particolarmente attivo sul territorio nella promozione dei valori rotariani del servire e della comprensione fra i popoli.