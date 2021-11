Si è svolto ieri, nel Salone delle feste del comune di Polistena,organizzato dal Rotary-Club Polistena, un convegno su” Violenza sulle donne e Femminicidio-IL ruolo dell’Arma dei Carbinieri”.

Il Presidente del Rotary di Polistena, Cav. Gaetano Vaccari, organizzatore dell’evento, ha introdotto i lavori del convegno illustrando la problematica del Femminicidio in maniera esemplare, soffermandosi sui progressi in materia giuridica che sono stati fatti in Italia, con particolare riferimento al “Codice Rosso” riscuotendo gli applausi da parte di una platea attenta e lodi di compiacimento da parte del Governatore del Neo Distretto 2102 Calabria, Prof. Fernando Amendola.

Il Comandante del Reparto Crimini violenti del R.O.S. Colonnello Paolo Vincenzoni ha illustrato in modo esaustivo il delicato argomento del ruolo dell’Arma dei Crabinieri, presentando egregiamente la Struttura del R.O.S. e ricordando episodi di vita vissuta nel suo difficile lavoro di investigatore davanti ad una platea molto numerosa della quale facevano parte Ufficiali della Cavalleria e dell’Arma, il Presidente dell’Associazione “Libera” Don De Masi, e il Past-President del Rotary-Polistena, Prof.Salvatore Auddino, oltre al Presidente del Rotary di Gioia Tauro Rag. Antonio Castellano.

La serata si è arricchita di un particolare molto emozionante, dal momento che era presente in sala una ex-sequestrata, la Prof.ssa Maria Graziella Belcastro Mammola,

la quale, liberata dai Carabinieri, dopo 46 giorni di prigionia in Aspromonte, è stata portata a casa, il giorno 11 novembre 1988, dal giovanissimo Tenente dei Carabinieri Paolo Vincenzoni, il quale ha tenuto tra i suoi ricordi una foto di quella serata felice per la Prof.ssa e Le ha fatto dono.

Il Presidente Vaccari ha ringraziato tutti per la presenza attiva e spontanea dimostrata e ha voluto abbracciare assieme al Colonnello Vincenzoni la Prof.ssa Belcastro.

Una serata eccezionale sia dal punto di vista emozionale che culturale!

Grazie Presidente!