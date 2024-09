Il dirigente sindacale ed esponente del gruppo di democratici che nei mesi scorsi aveva contestato l’elezione di Marco Policaro alla guida del Circolo Locale del PD, “ imposto dai vertici provinciali e Regionali del Partito”, in un documento afferma che “ avremmo potuto in questi due anni far valere la forza dei numeri, abbiamo preferito rincorrere il dialogo ed attendere che giuste valutazioni maturassero e tutti insieme, senza più maggioranza e minoranza interna, si procedesse spediti a riportare l’attività politica a Polistena”.

Sembra che per Fida le valutazione espresse recentemente da Policaro nel suo documento, vengono considerate “soddisfacenti perchè nessuno venga escluso e penalizzato, ridando slancio all’azione del Partito”.

Quindi insieme al “ buonsenso”, a Polistena, è scoppiato anche il bisogno di “unità” e di stipulare un “ patto intergenerazionale” nel solo interesse di rilanciare il Partito e creare “l’alternativa all’attuale incapace gestione amministrativa” (A guida Tripodi).

Ritornare alla Nobile Politica è l’obiettivo di Renato Fida il quale si dichiara pronto di soprassedere alle contestazioni interne e legali per trovare una

” mediazione e sintesi dai ricorsi per diventare protagonisti assieme ad altre componenti nel 2026”

Il documento conclude con il motto “ Ci siamo e stiamo arrivando ,per andare Oltre…”.

A chi toccherà la prossima mossa politica… forse a Polistena Futura?

Aldo Polisena Osservatore Politico, impegnato nel sociale