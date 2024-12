Una rapina a mano armata si è verificata intorno alle 18.30 di oggi 30 novembre 2024 al Lidl di Polistena. Due uomini, entrambi con il volto coperto da un passamontagna e con una pistola in pugno, si sono introdotti all’interno del supermercato dalla porta di uscita, approfittando del via vai di persone che avevano appena fatto i loro acquisti.Tanta paura per i dipendenti e i clienti che in quel momento affollavano il supermercato, tra cui anche dei bambini scoppiati in lacrime una volta che i malviventi si sono allontanati.

Le forze dell’ordine, immediatamente allertate dal personale del noto discount, hanno avviato le indagini per cercare di risalire all’identità dei due rapinatori.