Un importante appuntamento oggi martedì 4 gennaio alle ore 18.00 presso il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi. Verrà presentato il libro di Gianni Speranza “Una storia fuori dal Comune”. Nel libro viene raccontata l’esperienza di Gianni Speranza alla guida del Comune di Lamezia. Un’esperienza che dimostra ancora una volta che si può fare buona politica e buona amministrazione contro e a prescindere dai condizionamenti della criminalità organizzata. È il racconto di un sindaco che riconosce di aver fatto degli errori, ma soprattutto è una testimonianza di vita collettiva che ha una sua dignità e che attraversa fatiche, gioie e difficoltà di una comunità.

L’esperienza di Gianni Speranza è certamente uno stimolo a ritornare alla centralità delle persone, agli amministratori che si battono con difficoltà, a volte anche in solitudine, interpretando valori politici, sociali e soprattutto umani. Un invito per tutti i calabresi perbene a una testimonianza attiva, in una terra che soffre di una cattiva rappresentazione a causa delle massomafie e della corruzione.

Dopo la serie di incontri sull’antimafia sociale svolti alla fine dell’estate, l’incontro di oggi vuole essere il primo di una serie di incontri sulla politica intesa come servizio, che il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi intende proporre soprattutto ai più giovani.

L’incontro di oggi, dopo il saluto di don Pino Demasi, prevede un dibattito, moderato dal giornalista Michele Albanese, tra Gianni Speranza, autore del libro, ed il Prof. Francesco Adornato, magnifico Rettore dell’Università di Macerata.