Apprendiamo da una nota del Gruppo Rialzati Polistena, gruppo di maggioranza della disastrosa Amministrazione Tripodi, che difendere i lavoratori è considerata speculazione. Nel loro documento ci accusano di dire bugie senza indicare quali sarebbero, tipico atteggiamento di chi non sa cosa dire. La verità è una sola. Il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, ha tradito i lavoratori lsu e lpu del comune di polistena. Si attribuisce meriti che non ha sulle stabilizzazioni e parla di 120 ore aggiuntive senza dire che sono ore da recuperare in base a provvedimenti ministeriali che nulla hanno a che fare con l’attività politica amministrativa cittadina. La strategia del signor sindaco, dott. Michele Tripodi, è sempre la stessa: creare confusione per non far emergere la verità. E’ incredibile la sfacciataggine di chi scrive il manifesto del gruppo che sostiene il dott. Tripodi mettendo in primo piano l’orario di lavoro dei lavoratori. Agli amministratori del Comune di Polistena, che non perdono occasione di fare demagogia e facile speculazione (questa si!) sul caro bollette e sull’aumento del costo della vita e che evidentemente non si immedesimano nelle difficoltà dei lavoratori, va detto che le bollette si pagano con il reddito e non con l’orario di lavoro. I lavoratori vanno sostenuti con i fondi destinati a loro e non può il sindaco determinarne metodi diversi di distribuzione. Stravolgere un provvedimento che mira a sostenere il reddito dei lavoratori per risolvere disastri amministrativi creati dallo stesso signor sindaco, dott. michele tripodi, è un atto grave che va contro i lavoratori. Ad ogni lavoratore spettano i fondi PRO CAPITE inviati e l’orario di lavoro si determinerà in base alla categoria di appartenenza. Giocare sull’interpretazione del provvedimento regionale significa giocare con la vita e con i sacrifici dei lavoratori. Un atteggiamento vergognoso, un atteggiamento inqualificabile, un atteggiamento indegno. La totale insensibilità manifestata dall’Amministrazione Tripodi nel merito della questione ma anche e soprattutto nell’approccio con i lavoratori è un’offesa a chi di gocce di sudore ne ha versate a fiumi nella propria vita.

Purtroppo prendiamo atto che per depistare dai veri problemi che interessano la cittadina di Polistena ed in questo caso i lavoratori LSU e LPU, sempre nel manifesto del gruppo che sostiene la disastrosa amministrazione Tripodi, oltre alle battute che denotano un certo nervosismo si affermano anche falsità inaudite. I Consiglieri di Polistena Futura hanno avuto da sempre un comportamento istituzionale impeccabile e sulle notifiche basta chiedere a chi solitamente ha il compito di effettuarle per avere testimonianza della nostra piena e costante collaborazione. Purtroppo l’incompetenza di chi non conosce le regole democratiche basilari ha richiesto un lavoro frenetico dei dipendenti comunali in occasione del Consiglio comunale del primo agosto 2022 ai quali noi di Polistena Futura abbiamo risposto con la massima disponibilità perché noi abbiamo pieno ed incondizionato rispetto di chi lavora e dei lavoratori tutti.