Nei giorni scorsi è pervenuta al Comune di Polistena una DIFFIDA AD ADEMPIERE in quanto

Comune Capofila dell’Ambito n. 1 con avvio del procedimento di attivazione dei poteri sostitutivi

da parte della Regione Calabria. La mancata attuazione di determinate procedure per assicurare alle

persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali al fine di eliminare o

ridurre condizioni di bisogno e disagio ha comportato l’emanazione di questo provvedimento nei

confronti del Comune. Questa inadempienza incide irreparabilmente sulla realizzazione degli

interventi e dei servizi sociali nel territorio dell’ambito e non si capisce come mai vi sia stata una

gestione disastrosa nonostante la gestione dei servizi sociali rientri tra i servizi pubblici essenziali di

una comunità ed i cittadini hanno il diritto di usufruire dei servizi con particolare riferimento alle

fasce deboli. I disservizi derivano proprio dall’INCOMPETENZA di chi è chiamato ad assumere

queste responsabilità. C’E’ MOLTO DI PIU’. L’Amministrazione comunale del dott. Michele

Tripodi ha pensato bene di prorogare per ben due volte un ESPERTO ESTERNO, incarico

finalizzato al “rafforzamento dei servizi sociali” e all’organizzazione per le procedure

amministrative e la rendicontazione per l’attuazione del piano di intervento dell’Ambito Territoriale.

Nonostante il mare di soldi spesi, soltanto per l’ultima proroga stimabile in un periodo di

un MESE è stata impegnata per l’esperto esterno la cifra di 4.440,80€, il Comune di Polistena si

ritrova destinatario di una DIFFIDA AD ADEMPIERE. Che dire…….complimenti per l’ennesimo

disastro! Siamo sicuri che il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, correrà ai ripari anche questa

volta in extremis per evitare il commissariamento dell’Ufficio di Piano ma rimane un dato politico

importante da non sottovalutare e cioè che i cittadini aspettano di ottenere servizi mentre nelle

stanze dell’Amministrazione Comunale di Polistena si bada solo ad assegnare incarichi ben

pagati.

Al peggio non c’è mai fine.

Speriamo in un futuro migliore.