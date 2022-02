Il PCI di Polistena esprime vicinanza e sostegno al compagno Sindaco Michele Tripodi per le continue ingiurie e provocazioni subite.

La campagna denigratoria vergognosa e personalistica nei confronti del nostro Sindaco non si è conclusa con la fine della campagna elettorale e la vittoria autentica e democratica della lista Rialzati Polistena.

È in atto una forma di persecuzione perpetua costruita ad arte con lo scopo di delegittimare la sua figura di Sindaco e di politico. Ogni giorno, via social, nascosti dietro un finto buonismo offese, post, commenti, provocazioni, epiteti e faccine fomentano odio e denigrano la persona oltre che il grande lavoro che il compagno Sindaco Michele Tripodi e tutta l’Amministrazione Popolare stanno portando avanti nell’esclusivo interesse dei cittadini di Polistena.

In pochi mesi dall’insediamento, infatti, tanti sono i risultati raggiunti e solo grazie alla abnegazione, onestà e competenza della maggioranza Rialzati Polistena, la città sta finalmente risollevando la testa. Il programma dei primi 180 giorni è quasi stato tutto completato nonostante le difficoltà della crisi pandemica che stiamo vivendo. Capiamo lo sconforto e la demoralizzazione dell’opposizione che vede, per sua sfortuna, un Sindaco e amministratori presenti e che stanno portando tanti risultati per la nostra città, ma questo non giustifica gli attacchi personali davvero squallidi e vergognosi.

Esprimiamo solidarietà al Compagno Michele Tripodi e lo esortiamo a continuare nel suo lavoro di Sindaco annunciando sin d’ora che tutti i compagni della sezione del PCI di Polistena saranno al suo fianco per respingere queste bassezze, nei momenti difficili e nelle lotte presenti e future, convinti che nessuna offesa personale potrà scalfire la tempra, la capacità, l’onestà, la storia di noi comunisti. Avanti!

PCI – Sezione A. Gramsci – Polistena