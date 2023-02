«Il Comitato per il diritto alla salute torna con due giornate dedicate alla salvaguardia dell’ospedale di Polistena. Marisa Valenzise, Marcello Cordiano: “Il commissario Occhiuto, ha rimarcato, l’arrivo dei 16 medici cubani un buon segnale, ma non basta. Ci vogliono strumenti e macchinari in grado di fare la differenza nella struttura ospedaliera”. Continua , Francesco Nasso, “abbiamo dialogato con i vertici ospedalieri dell’Asp dimostrando un forte senso di responsabilità. Ma ora la misura è colma, notiamo una sorta di sbando organizzativo”. Francesco Trimarchi: “ «Troppi facenti funzioni che però sembrano non avere affatto capacità di incidere». Marisa Valenzise: “ Mancano farmaci, adesso ci occupiamo di risolvere due questioni delicate per i cittadini”

Il comitato riunito nella sede della comunità Luigi Monti, annuncia due giornate di lotta a tema. Non ci sono farmaci e supporti medici, dunque abbiamo lanciato una raccolta straordinaria di medicine coinvolgendo farmacie e cittadini: se volete la cosa può”, essere considerata una provocazione, ma siamo veramente preoccupati». La seconda giornata di mobilitazione il Comitato la dedicherà a coinvolgere le associazioni delle famiglie con disabili a carico, per chiedere la realizzazione di rampe e accessi dedicati «visto che da mesi l’Asp promette di intervenire ma non l’ha mai fatto».