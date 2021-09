Poco fa abbiamo formalmente depositato in Comune la nostra lista di candidati in vista delle prossime elezioni amministrative che interesseranno il 3 e il 4 ottobre anche la nostra comunità.

La lista denominata RIALZATI POLISTENA composta di 16 candidati, 8 donne e 8 uomini, con un’età complessiva media al di sotto dei 40 anni prenderà parte alla competizione.

Fare una lista non è mai una cosa scontata.

Per noi è il segno di una storia che continua oltre che di una classe dirigente che si rinnova. Ancora una volta infatti abbiamo avuto la capacità di rinnovare la nostra compagine anche undici anni dopo aver assunto per la prima volta la guida della nostra città, raggiungendo nel corso del tempo risultati e traguardi concreti per Polistena.

Questi pochi mesi di pessima gestione commissariale testimoniano quanto sia importante che la cosa pubblica sia guidata sempre da un’amministrazione democraticamente eletta dal popolo.

Non guardiamo in casa degli altri, ma sono evidenti i tentativi dell’ultimo minuto di formare aggregazioni strane, minestroni e accozzaglie che nulla hanno a che fare con la politica, quella seria, coerente e credibile che noi abbiamo sempre conosciuto e praticato nell’interesse del popolo.

Infine segnaliamo che siamo stati i primi a recarci al comune per depositare una lista completa con un programma elettorale corposo in grado di disegnare una visione di città per i prossimi cinque anni e forse anche oltre.

Avremo occasione di ritrovarci insieme ai cittadini per presentare pubblicamente tutti i candidati ed il programma, DOMENICA 5 SETTEMBRE alle ore 18 presso l’area esterna del palazzetto dello sport. (Non serve avere green pass essendo la manifestazione all’aperto sotto il pergolato).

Vi aspettiamo numerosi per dare inizio alla campagna elettorale e scrivere ancora un’altra pagina importante di buona storia locale.

Siamo gli unici capaci di interpretare il bisogno che i cittadini sentono oggi più che mai, di ritrovare all’amministrazione del comune una guida autorevole in grado di risollevare Polistena che merita di ritornare in alto.