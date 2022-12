Ancora una volta Polistena ed il comprensorio della Piana di Gioia Tauro apriranno il nuovo anno all’insegna della Pace.

Fedele ad una tradizione ormai trentennale e con la passione di un rinnovato impegno, in occasione della celebrazione della Giornata Mondiale della Pace del primo giorno dell’anno, l’Associazione” Il Samaritano”, guidata da don Pino Demasi e che opera da tantissimo tempo a favore di una cultura della Pace, della non violenza, della legalità e della lotta alla mafia, organizza la tradizionale MARCIA DELLA PACE DI CAPODANNO.

“Con tale iniziativa – ha affermato don Demasi – si intende dare sostegno alle parole del Papa e alla sua sollecitudine per la pace nel mondo ed in modo particolare in Ucraina, consapevoli che, come egli afferma nel messaggio, la guerra in Ucraina miete vittime innocenti e diffonde incertezza, non solo per chi ne viene direttamente colpito, ma in modo diffuso e indiscriminato per tutti, anche per quanti, a migliaia di chilometri di distanza, ne soffrono gli effetti collaterali, basti solo pensare ai problemi del grano e ai prezzi del carburante . Da qui l’importanza di convincerci che Nessuno può salvarsi da solo e quindi la necessità di tracciare insieme sentieri di pace. Al contrario del Covid, come afferma sempre Papa Francesco nel suo messaggio, Il virus della guerra è più difficile da sconfiggere perché non viene dall’esterno. Non possiamo, pertanto, pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero come un “noi” aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune”

La Marcia è organizzata dall’Associazione “Il Samaritano” in collaborazione con la Parrocchia Santa Marina Vergine, Duomo della Città, con la Diocesi di Oppido – Palmi, il Centro Polifunzionale Padre Pino Puglisi, il coordinamento territoriale di Libera ed i ragazzi e le ragazze del Servizio Civile Universale della Parrocchia.

Hanno già dato l’adesione l’Amministrazione Comunale di Polistena e le amministrazioni comunali del comprensorio, le comunità parrocchiali, le Istituzioni e tutto il mondo dell’Associazionismo e del volontariato cittadino.

Il programma prevede alle 18.15 la Concelebrazione Eucaristica nel Duomo della città per invocare il dono della Pace. A presiedere sarà il Vescovo della Diocesi, Mons. Francesco Milito. Subito dopo la Marcia per le vie principali della città. La conclusione in Piazza della Repubblica con l’intervento del “ prete coraggio” don Giacomo Panizza, Presidente e Fondatore della Comunità Progetto Sud.