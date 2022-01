Riceviamo e pubblichiamo la testimonianza di un fatto accaduto a Polistena, dove

“Sono …. il nipote della signora ….(…) mia nonna risulta positiva al covid giorno 1 gennaio 2022. Giorno 5 gennaio 2022 alle ore 10 di mattina chiamo l’ambulanza in “codice rosso” in quanto mia nonna non riesce a respirare e il 118 mi dice che in questo momento sono impegnati tutte le ambulanze e che non appena si libera una viene a polistena da mia nonna. Dopo 2 ore e mezza cioè alle ore 12.30 richiamo il 118 perché mia nonna sta malissimo ma non è arrivata nessuna ambulanza mi dicono che sono ancora impegnate e che appena si libera una arriva. Alle ore 13 mi chiamano loro dicendomi che l’ambulanza è partita e sta arrivando da mia nonna.. ma nulla di tutto ciò è vero perché alle ore 14 dato che nessuna ambulanza si è vista richiamo il 118 dove mi dicono che l’avevano mandata per mia nonna e per strada l’hanno dirottata su un altro codice rosso. Da qui chiamo i Carabinieri e poi il sindaco di Polistena che sono giunti sul posto. Alle ore 15 mi chiama il 118 dicendomi come sta mia nonna e che l’attesa dell’ambulanza è ancora lunga. Sono le ore 15.20 ma qui dopo 6 ore ancora non si e visto nessuno e mia nonna è molto grave”

Subito dopo ci ricontatta dicendoci che “L’ambulanza arrivata sul posto alle ore 16.25”.