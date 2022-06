A Polistena può accadere davvero di tutto e lo abbiamo visto in questi mesi di amministrazione

guidata dal signor sindaco, dott. Michele Tripodi. Abbiamo avuto la sensazione in questo periodo

di tempo che l’Amministrazione Tripodi agisca senza farsi troppi scrupoli sul rispetto delle regole.

Proprio nella nostra cittadina si è svolto, qualche tempo fa, un concorso per il ruolo di

Comandante della Polizia Locale. Il vincitore di tale concorso è andato via alla prima occasione

utile (come mai?) ed il posto è stato assegnato alla posizione successiva in graduatoria. A distanza

di qualche mese è molto strano ritrovarsi la persona che ricopriva il ruolo di Comandante della

Polizia Locale quale Responsabile della Ripartizione Servizi Sociali, pare che gli sia stata fatta una

proposta alla quale non poteva dire di no.

Come mai è stato spostato dalla Ripartizione Vigilanza?

Le autorità dovrebbero, a mio modesto parere, verificare questi spostamenti e valutarne le

motivazioni anche perché è interessante capire chi è andato a ricoprire il ruolo lasciato libero.

Infatti il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, ha pensato bene di nominare la Segretaria

Comunale quale Responsabile della Ripartizione Vigilanza. Abbastanza insolita come situazione

visto che avevamo una figura vincitrice di concorso per quella posizione. Quindi, ricapitolando, nel

Comune di Polistena il Comandante della Polizia Locale è una persona che non ha vinto un

concorso nell’ente ma ha solo un incarico fiduciario da parte dell’Amministrazione infatti va

ricordato che i segretari vengono nominati dal Sindaco.

E’ importante approfondire le implicazioni che tale situazione potrebbe suscitare. Agli osservatori

più attenti non può sfuggire che siamo di fronte ad un paradosso dalle conseguenze anche

destabilizzanti.

E’ normale tutto questo?

A Polistena pare proprio di si e le autorità cosa fanno? Dormono!