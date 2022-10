Riceviamo e pubblichiamo

Al Signor Presidente della Repubblica ROMA

Al signor Ministro degli Interni ROMA

Al signor Ministro dell’Economia e Finanze Roma

Al signor Prefetto della Provincia di Reggio Calabria

Al Commissario straordinario per le vittime di usura Prefettura di RC

Alla dottoressa Caterina Francesca Princi Prefettura di RC

Al signor Questore della Provincia di Reggio Calabria

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di RC

Al Sindaco del Comune di Polistena

Al Presidente della regione Calabria

Al dottore Nicola Gratteri Procura della Repubblica di Catanzaro

Noi sottoscritti Mammola Vincenzo (detto Guerino) e Amato Giovanna.

Siamo due cittadini di Polistena e siamo sposati ormai da oltre 40 anni, vivevamo bene

con i nostri tre figli ed avevamo un bel magazzino dove vendevamo articoli da regalo

e lampadari, sempre in territorio di Polistena.

La crisi economica e la chiusura di alcuni mutui bancari, e la speranza di andare avanti,

ci hanno fatto commettere l’errore più grande ,quale quello di accettare un prestito

usurario da parte di persone del nostro paese, che ho onorato in parte,.ma ben presto

siamo stati costretti a pagare interessi usurai quasi del 120%,

Minacciati e violentati nel nostro cuore e nella nostra anima abbiamo cercato di trattare

e quando abbiamo trovato il coraggio e capire l’errore che avevamo fatto ci siamo

rivolti alla Polizia d Stato del nostro comune. Gli agenti che hanno capito la situazione

che si era creata nei nostri riguardi, con gentilezza e grande umanità ci hanno aiutati,

hanno assunto le prove di quanto dicevamo ed è nato un processo penale, presso il

Tribunale di Palmi dove ci siamo costituiti parte civile.

Da questo processo principale sono nati altri due procedimenti penale sempre a carico

delle stesse persone, e sempre con coraggio e dirittura morale ci siamo costituiti parte

civile.

Tutti i processi si sono conclusi con la condanna degli imputati, mentre il procedimento

principale si è concluso in maniera definitiva con la condanna degli imputati a pene

severe, ed alla fine del processo in Cassazione i due imputati sono stati arrestati.

Abbiamo saputo nel corso del primo processo penale, che avevamo diritto ad ottenere

un fondo di solidarietà economica per le vittime accertate di usura e così ne abbiamo

fatto richiesta, tramite il nostro avvocato regolarmente nominato del foro di VV.

Ad oggi nulla, mentre le stelle stanno a guardare.

A distanza di quattro anni dalla domanda nulla c’è

stato detto, o, fatto, silenzio più profondo.

Mentre il dott. Gratteri incita a collaborare con la

Giustizia, recitando un cliscé e riportandosi alla legge

44.99 come istituto perfetto e vicino ai cittadini che

come noi hanno subito l’onta dell’usura,la verità non

è proprio quella.

È mortificante, siamo disperati.

Abbiamo avuto coraggio, abbiamo reagito alle minacce ed alle successive

estorsioni che sono passate sulle nostre anime e sulle nostre famiglie in

solitudine e con tanta paura.

Uno dei nostri figli proprio per il caso Giudiziario che si è creato, ha

contratto una malattia seria che ancora porta i segni evidenti di una

degenerazione.

Abbiamo una nostra dignità, l’abbiamo sempre avuta, ed allora se abbiamo

un buon diritto da valutare perché dobbiamo essere abbondanti da uno Stato,

di cui ci fidiamo.

Per via della chiusura della nostra attività lavorativa, viviamo veramente

male. E quel che è più grave, non facciamo proclami e facili aspettative,

non diciamo fesserie alla povera gente che lotta contro la criminalità

organizzata, perché potrebbe anche crederci!!.

Lottare contro le ingiustizie sociali è giusto ed è un dovere sociale per

ognuno di noi, ma deve essere fatto comprendendo che lo Stato esiste per

alcuni e non per altri, se esiste una legge deve (o meglio dovrebbe) essere

applicata, senza turbare l’equilibrio delle stelle che continueranno a

guardare nel silenzio.

A tutti coloro che abbiamo indirizzato il nostro sfogo, spero ci diano una

risposta seria, e una mano, altrimenti, resta ciò che abbiamo fatto.

Però una bella figura di certo non la farete

La denunzia degli usurai è stato un gesto che certamente non prevedeva un

fine economico, lo abbiamo fatto perché era giusto farlo, principalmente per

dare un segnale ai nostri figli e nipoti, che l’ingiustizia deve essere

combattuta .

Noi aspettiamo una risposta.

Mammola Vincenzo

Amato Giovanna