Polistena, lo scippo della cardiologia-emodinamica a favore di Locri. L’equipe di Amodeo in Calabria al primo posto per interventi di pacemaker e defribrillatori. VIDEO L'asse Occhiuto- Calabrese impone l'emodinamica a Locri in un reparto che ad oggi si occupa di servizi ambulatoriali. Il comitato per la tutela della salute valuta la protesta per il 23 luglio se Occhiuto non fa marcia indietro