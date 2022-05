Il gruppo di maggioranza ed il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, hanno dimostrato ancora una

volta di non saper tenere il confronto dimostrando una certa agitazione. Chi arriva a scrivere

bestialità del tipo “ora il bersaglio sono i bambini ucraini” non solo dimostra di aver perso il lume

della ragione ma anche di voler, come al solito, fare caciara e confusione per camuffare

l’ENNESIMA FIGURACCIA. Il titolo del post del gruppo politico del sindaco Tripodi è già tutto un

programma…..”La solidarietà non ha prezzo”, vorrei però ricordare al signor sindaco che, invece, il

pane, la pasta, il latte, i biscotti, la carne…..bè tutte queste cose di cui hanno bisogno i bambini

appena arrivati HANNO UN PREZZO! Ancora una volta hanno dimostrato di “viaggiare” nel mondo

della retorica e della propaganda dimenticando la vita reale ed i fatti concreti. C’è di più, a

dimostrazione della vera natura di chi amministra il nostro Comune. Fermiamoci un attimino a

considerare quanto il signor sindaco, dott. Michele Tripodi, ha speso per la manifestazione che ha

organizzato il Comune di Polistena nella quale, seppur richiesto, non è stato permesso di parlare ai

consiglieri comunali di Polistena Futura. Una manifestazione utilizzata esclusivamente per esaltare

l’ego personale di chi, evidentemente, doveva recuperare visibilità. Tra bandiere acquistate e

organizzazione dell’evento l’Amministrazione comunale di Polistena guidata dal signor sindaco,

dott. Michele Tripodi, ha speso 848,39€.

CHE BRUTTA FIGURA SIGNOR SINDACO………

Venire a fare la morale attraverso un giro di parole insignificanti solo per uscire fuori dall’evidente

imbarazzo rappresenta il modo di fare di un’Amministrazione comunale in evidente difficoltà.

Il contributo di 1000,00 MILLE EURO per oltre cento bambini si scontra con la spesa

di 848,39€ sostenute dalle casse comunali per alimentare la sua propaganda.

Il sindaco di Polistena dovrebbe solo vergognarsi, inoltre, ad utilizzare il volto triste e provato di un

minore ucraino solo per ottenere 1000like sui social. Queste azioni non rappresentano la comunità

di Polistena, il signor sindaco ancora una volta dimostra di non saper tenere un comportamento

istituzionale.