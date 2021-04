Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Palazzo municipale del comune di Polistena, un cordiale incontro tra il Commissario Prefettizio dott. Umberto Campini e Michelangelo, Maria Concetta ed Ivan Tripodi, figli del compianto senatore e storico sindaco di Polistena Girolamo Tripodi.

Nel corso dell’incontro è stato espresso apprezzamento e sostegno al proficuo lavoro che il dott. Campini sta portando avanti, per fare fronte alla difficile situazione nella quale si è venuto a trovare il comune di Polistena.

Del resto non poteva essere altrimenti visto l’alto profilo istituzionale che riveste il dott. Campini.

Peraltro, la sua nomina a Commissario Prefettizio del comune di Polistena testimonia l’attenzione del governo nei confronti della città di Polistena nel panorama metropolitano e regionale.

Il dott. Campini in poco più di due mesi di attività amministrativa ha dato prova di capacità e competenza e ha garantito la sua presenza costante, al comune e sul territorio, dimostrando un grande rispetto nei confronti della comunità polistenese ed un forte impegno per risolvere problematiche molto importanti che investono la collettività.

L’incontro è servito anche per affrontare il tema di un adeguato ed opportuno riconoscimento e ricordo della figura e del ruolo del sen. Girolamo Tripodi, sindaco per oltre 31 anni della città di Polistena.

In tal senso, il Commissario Prefettizio dott. Campini, ha avuto occasione di esprimere parole di grande stima, rispetto ed apprezzamento nei confronti del sen. Girolamo Tripodi, che ha conosciuto personalmente al tempo in cui lo stesso era Segretario della Commissione Parlamentare Antimafia.

Il Commissario dott. Campini, sulla base dell’istanza presentata dai congiunti del sen. Tripodi, ha espresso la volontà di tributare, a nome del Comune di Polistena, il dovuto riconoscimento alla memoria del senatore Girolamo Tripodi nelle forme e nei modi che saranno più idonei ed opportuni.

I figli del senatore Tripodi hanno ringraziato il dott. Umberto Campini per la disponibilità espressa, auspicando che al più presto si possa trovare un’adeguata soluzione.