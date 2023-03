“Mi Manda Rai Tre”, viene in Calabria per intervistare il primario della cardiologia dell’Ospedale di Polistena. Il dott. Amodeo è riconosciuto a livello nazionale tra i migliori cardistimolari , una vera eccellenza, il reparto della cardiologia oggi è diventata punto di riferimento in tutta la Calabria. Il noto cardiologo ha raccontato i pro e contro della struttura di Polistena “L’eliporto? Qui a Polistena viene utilizzato non per fa arrivare i pazienti, bensì per trasportarli in altri ospedali, è un qualcosa di paradossale“,

“Sono stato denunciato ben 4 volte ed ho subito processi – sottolinea– perchè ho chiesto l’emodinamica che è fondamentale per questo nosocomio e per l’intero territorio. Sono stato, altresì, denunciato da un collega perchè pretendevo che sapesse fare l’ecocardiogramma che è assolutamente basilare per un medico”, sottolinea. “Vi prego di aiutarci”, conclude così l’intervento il noto cardiologo reggino.