Cari amici

in questo clima davvero surreale dove i rimpalli di responsabilità nella gestione sanitaria sono all’ordine del giorno, il nostro ruolo ci costringe a fare delle considerazioni che ad onor di verità vanno fatte.

In tutti questi mesi , abbiamo toccato con mano il lavoro certosino,di riqualificazione all’Iinterno del mosocomio Polistenese svolto dal Direttore Sanitario dott.Gppe Zuccarelli e di tutti i medici che ogni giorno trascurano famiglia salute, diritti, per mandare avanti un ospedale che all’ arrivo dei nuovi Dirigenti era ridotto a brandelli.

Il primo luglio chiudeva la rianimazione ricordate?

non si potevano programmare interventi di nessun genere, il P.S. era senza primario,la struttura fatiscente,carenza di macchinari , mancanza di screening per patologie serie facevano da padrona .

Oggi grazie a queste persone ,non solo non si e ‘chiuso , ma ci sono stati anche dei passi avanti che certamente non bastano a colmare le lacune di 20anni di cattiva amministrazione.

E’chiaro quindi che le responsabilità non possono piovere oggi e farle cadere su questo attuale commissariamento..Oggi si punta il dito su gli ultimi arrivati come se bastasse un tocco di

bacchetta magica per risollevare tutto un sistema in tilt da anni.ovviamente chiediamo a loro di far presto e di venire a capo di una situazione che oramai è diventata una polveriera.

Allora noi diciamo,ridimensioniamoci e facciamo tutti le giuste valutazioni prima di buttare fango su tutto e tutti.

Non possiamo dire che il Presidente Occhiuto non stia facendo nulla,o che la d.ssa Di Furia non sia impegnata in più fronti….o ancor di più che il Direttore Sanitario dott Zuccarelli non sia in trincea tutti i giorni,siamo testimoni di molti impegni presi e portati a termine….in questi mesi abbiamo avuto modo di entrare negli uffici Amministrativi dell ospedale di Polistena quasi quotidianamente e carpire la differenza del prima e dopo Zuccarelli. Tanti interventi migliorativi sono stati fatti, certo ,ripetiamo ce tanto ancora da fare ,ma mettere nel calderone tutto e tutti non è fare il bene di questa terra.

Il Presidente Occhiuto HA SIGLATO UN ACCCORDO CARI CITTADINI CON LA GUARDIA DI FINANZA per controllare i bilanci della Sanità calabrese,questa è una lodevole iniziativa che ci spinge a credere in un CAMBIO DI PASSO veloce prima della fine dell’ anno in corso come auspica il nostro Governatore in numerosi comunicati,ma anche il commissario di Azienda Zero prof Profiti,più volte ha ribadito il suo impegno per garantire una sanità migliore per tutti.

Ci auguriamo che presto si possa arrivare a ricostruire dalle fondamenta tutta la Sanità calabrese, che l’Ospedale di Polistena svolga le funzioni di SPOKE a tutti gli effetti,ci auguriamo che si possa iniziare quanto prima la costruzione dei nuovi ospedali da annunciati e rimasti sulla carta per mto anni che la medicina territoriale fornisca al più presto servizi adeguati alla popolazione affinché la gente possa finalmente avere quel diritto che quasi sempre è passato e passa per favore personale.

Chiediamo con forza al Dott Zuccarelli di proseguire in serenità il suo impegno presso il Santa Maria degli Ungheresi, in modo costruttivo ed efficace come lo è stato fino ad oggi.

Noi resteremo vigili e presenti affinché si arrivi ad una normalità di cura e di efficienza sanitaria a tutti i livelli.Diversamente saremo pronti ad ogni azione idonea a garantire i nostri Diritti e state tranquilli che non ci fermeremo finché non avremmo ottenuto quel che è giusto.

La RIVOLUZIONE È INIZIATA💪💪💪

Il Comitato