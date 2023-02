POLISTENA, FRANCESCO PISANO : “I CITTADINI PARLANO…..MA NON VENGONO ASCOLTATI”

I CITTADINI PARLANO…..MA NON VENGONO ASCOLTATI

“Parlano i cittadini”….così c’è scritto su un manifesto del gruppo che sostiene l’Amministrazione comunale di Polistena nel tentativo di confondere le acque ed uscire dalla figuraccia del signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, che si è reso protagonista di una pagina triste della storia politica cittadina. La denuncia per atti persecutori nei confronti di chi, come il sottoscritto ed il presidente di Polistena Futura, svolge solo la sua azione politica in modo attento e presente ha dimostrato per l’ennesima volta che il dott. Michele Tripodi ha una visione distorta delle regole democratiche. Quali cittadini parlano quindi?

Quelli che credono in tutto quello che gli viene propinato senza avere la curiosità di confrontare le posizioni in campo?

Quelli che credono che il signor Sindaco è oggetto di offese continue senza però trovare una frase che sia offensiva verso la persona del primo cittadino?

Quelli che commentano post in cui si stravolge la realtà dei fatti senza avere l’onestà intellettuale di approfondire le questioni?

A noi piace ascoltare i cittadini che leggono e si informano, a noi piace dare voce ai cittadini che pretendono servizi in quanto contribuiscono al mantenimento della comunità con i propri tributi, a noi piace dare voce alle persone in difficoltà che vengono penalizzati dalle scelte scellerate della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI, a noi piace ascoltare chi vive la nostra cittadina e si confronta con i problemi giornalieri.

Questi cittadini parlano e lo fanno quotidianamente lamentando disservizi, segnalando criticità, criticando scelte sbagliate.

QUESTI CITTADINI NON VENGONO, PERO’, ASCOLTATI!

Spesso vengono anche cancellati i messaggi sui social in cui gli stessi cittadini denunciano situazioni indecorose per la cittadina di Polistena.

Come mai?

A Polistena i cittadini parlano ma la DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI pare che ascolti solo quelli che lo fanno sotto la propria dettatura.

Solo la conoscenza può smascherare la menzogna.

Speriamo in un futuro migliore.