LA PAURA DELLE IDEE

Chi non ama confrontarsi molto probabilmente ha paura che le idee degli altri possano essere giudicate migliori, che possano illustrare un modo di pensare differente e avere una visione diversa. Chi ha paura delle idee degli altri e non ha spirito democratico cerca in tutti i modi di oscurare il pensiero diverso dal proprio. A Polistena abbiamo assistito alla vergognosa situazione in cui una forza politica, Polistena Futura, che ha ottenuto oltre DUEMILA voti non ha potuto affiggere manifesti nel periodo delle festività perchè al Comune hanno pensato bene di mettere in pratica disposizioni per ostacolare l’opposizione. Nel frattempo hanno diminuito drasticamente le postazioni per le affissioni per rendere ancora più difficili le nostre pubblicazioni. In tutto questo ci sono stati registi e complici.

NOI ANDIAMO AVANTI!

Quello che facciamo come Gruppo Consiliare e le idee che portiamo avanti danno fastidio a tal punto che, violando costantemente il Regolamento del Consiglio comunale, le nostre proposte in forma di mozioni non vengono illustrate nell’ordine del giorno del Consiglio comunale come sarebbe giusto e come fanno tutti i comuni dove si rispettano le regole, ma vengono nascoste dietro un numero di protocollo (sbagliato perché riferito alla richiesta di convocazione del Consiglio e sganciato dalle proposte che hanno un protocollo diverso) senza informare del tema trattato e della proposta avanzata da Polistena Futura. Anche quì registi e complici.

NOI ANDIAMO AVANTI!

Le nostre idee avranno lo spazio che meritano nonostante questi MISERI GIOCHINI di chi parla di democrazia senza conoscerne il significato.

NOI ANDIAMO AVANTI ED INSIEME A NOI…..LE NOSTRE IDEE!

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”