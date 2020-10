“Nonostante in Italia oggi si siano registrati tantissimi nuovi contagi accertati, fortunatamente non si contano ulteriori casi Covid tra cittadini residenti a Polistena.

L’altra notizia è che questa mattina abbiamo consegnato n.500 tamponi rapidi all’ospedale acquistati con i fondi della campagna SOSTENIAMOCI.

Questo consentirà di poter monitorare in tempo reale la possibilità di ricovero nei reparti dell’ospedale senza rischi di contagi dall’esterno.

Fino ad oggi i tempi di attesa per entrare in ospedale erano subordinati all’esecuzione di tampone ordinario che per essere processato richiedeva un tempo minimo di 24-36 ore.

Da oggi dunque, grazie alla donazione dell’Amministrazione Comunale, i ricoveri potranno avvenire in sicurezza e velocemente perché i tamponi rapidi donati consentiranno di accertare in venti minuti circa la negatività al Covid della persona sottoposta.

È un altro passo in avanti che statuisce, prima ancora che in altri presidi ospedalieri della provincia, la sperimentazione di un nuovo metodo di lavoro che potrebbe essere il primo passo per una migliore gestione ed il controllo di ogni possibilità di contagio negli ospedali ed in altri luoghi di lavoro come ad esempio gli ambienti scolastici.

Siamo sempre a lavoro per tenere aggiornata la popolazione a tutela della salute di tutti senza sottovalutare che ci troviamo in un momento difficile per il quale sono richiesti comportamenti responsabili da parte delle istituzioni e di tutti i cittadini.”