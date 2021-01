Abbiamo preso atto delle ineludibili dimissioni del Sindaco Policaro che, responsabilmente e per evitare al paese possibili e più gravi conseguenze, si assume per intero la responsabilità della decisione finale, evento che gli fa onore, “Non posso minimante pensare che ci possano essere conseguenze future su Polistena. Non mi lasciano sereno e non mi consentono di lavorare con tranquillità”.

Sappiamo tutti, però, che il peso della situazione attuale non può essere scaricata sull’incolpevole Sindaco dimissionario, infatti, mentre i congiunti non si possono scegliere, le scelte politiche effettuate nel tempo, non sono che il risultato di valutazioni ponderate e chi fa queste scelte, di solito il leader del partito, non può lavarsi le mani su una vicenda così traumatizzante.

Cosi come tutti coloro che, senza costrizione, ma volontariamente spalano fango non possono poi rammaricarsi se qualche schizzo possa sporcargli i vestiti, succede.

Anche se con idee diverse è possibile, scontrandosi per difendere le proprie posizioni, evitare allusioni fuori luogo e usare una terminologia denigratoria e offensiva.

La politica tornerebbe ad avere la “P” maiuscola, forse.