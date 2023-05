L’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera di Giunta Municipale del 13/04/2023 la perimetrazione urbana ai fini di definire le competenze previste dal Codice della Strada.

Tale delibera precisa quali siano i tratti stradali posti all’interno del territorio comunale che rimangono nelle competenze, per ciò che riguarda manutenzione, asfalto ed altri oneri, dell’ente Comune. La delimitazione è importante poichè ai fini del Codice della Strada tutte le arterie non censite nella planimetria allegata rimangono nelle competenze della Provincia oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria.

COMPETENZA COMUNE SP 5 Polistena-Melicucco: Via Vescovo Morabito fino all’intersezione del viale del Cimitero.

COMPETENZA CITTA’ METROPOLITANA SP 5 Polistena-Meliuccco: inizio Viale G. Falcone fino a Melicucco.

COMPETENZA COMUNE SP 15 Polistena-Eranova: Via Esperia fino all’inizio di Via Pio La Torre svincolo circonvallazione compreso.

COMPETENZA CITTA’ METROPOLITANA SP 15 Polistena-Eranova: dopo il ponte della circonvallazione fino a intersezione SP Melicucco – Drosi

COMPETENZA COMUNE SP 35 Polistena-San Giorgio Morgeto da Ponte Santa Marina a intersezione con via Berlinguer;

COMPETENZA CITTA’ METROPOLITANA SP 35 Polistena – San Giorgio Morgeto da intersezione via E. Berlinguer verso San Giorgio Morgeto e Pioppo.

COMPETENZA CITTA’ METROPOLITANA SP 47 Polistena-Cittanova da Piazzale Chiesa Catena fino a Cittanova

Rimane inoltre di competenza della Città Metropolitana la circonvallazione cittadina compresa di svincoli e rampe di accesso.

Tale ricognizione sarà trasmessa dal Comune all’indirizzo della Città Metropolitana, in particolare all’ufficio viabilità che ne dovrà tenere conto per la programmazione di opere future che sulle strade di propria competenza appaiono urgenti e necessarie come pure celeri interventi di ripristino della segnaletica orizzontale e verticale nuova.