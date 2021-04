Sabato 3 aprile alle ore 15 presso i locali della sezione PCI “A. Gramsci” di Polistena si svolgerà una conferenza stampa in streaming in diretta facebook sulle iniziative riguardanti la campagna vaccinale e le iniziative che saranno promosse a tutela del diritto alla salute dei cittadini.

L’andamento della campagna vaccinale in Calabria, ultima regione d’Italia per tempestività e dosi somministrate, richiede infatti un costante monitoraggio dei centri vaccinali istituiti per eseguire le vaccinazioni secondo i criteri e l’ordine delle priorità stabiliti dal Piano vaccinale predisposto da Governo e Regione. Siamo preoccupati poiché al di là delle rassicurazioni che provengono dai “generali giramondo” incaricati di seguire la campagna vaccinale, in Calabria sono sempre le stesse logiche sbagliate a dominare la scena, tali da rendere anche le vaccinazioni anomale. Per anni la sanità è stata violentata da potentati che ne hanno determinato il destino, distruggendo qualunque aspettativa e speranza di cambiamento.

Anche oggi assistiamo a territori che vaccinano di più ed altri di meno, figli di un dio minore senza che nessuno si indigni di fronte a palesi disparità. La delibera n. 107/2021 dell’ASP di Reggio Calabria ha stabilito che i principali CENTRI VACCINALI debbano essere agganciati ai presidi ospedalieri presenti in provincia. Purtuttavia sono stati istituiti centri vaccinali aggiuntivi non in linea con le priorità disposte dall’azienda. Polistena stando a tali disposizioni ed essendo sede di ospedale spoke, dovrebbe assumere un ruolo di rilievo come punto di riferimento per la campagna vaccinale del territorio.

Auspichiamo che, oltre alla scelta di un sito idoneo in grado di velocizzare la campagna di vaccinazione che potrebbe essere per comodità e spazi il palazzetto dello sport e non la palestra dell’ITIS, vi sia una spinta a somministrare il vaccino da Polistena e per tutta la popolazione richiedente del territorio circostante.

A tal fine riteniamo sia indispensabile promuovere la formazione di un COMITATO CIVICO DI MONITORAGGIO, aperto alla partecipazione di chiunque voglia collaborare, associazioni, liberi cittadini, operatori sanitari, sindacati, partiti, enti di solidarietà, con il compito preciso di stimolare l’ASP ad eseguire le operazioni di vaccinazione nei tempi stabiliti, nella massima trasparenza e soprattutto nel rispetto dei criteri di priorità. Per supportare la popolazione la prima iniziativa del COMITATO sarà quella di dare assistenza ai cittadini che hanno difficoltà a prenotarsi tramite il proprio medico curante o a iscriversi on-line nella piattaforma vaccini istituita dal Governo.

A partire da martedì 6 aprile sarà operativo per tutta la durata della campagna vaccinale uno SPORTELLO PRENOTAZIONI che sarà attivo dalle ore 18 alle ore 20 nei giorni MARTEDI e GIOVEDI’ presso la sezione del PCI di Polistena sita in via Pietro Nenni 28 a Polistena.

Tutti i cittadini del territorio che vogliano prenotarsi o accedere a qualunque informazione utile potranno rivolgersi/telefonare negli orari e nei giorni sopra indicati o mandare un whatsapp al numero 0966-253281.