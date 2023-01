Riceviamo e pubblichiamo

TRASPARENZA? SOLO DIETRO COMPENSO!!!

Dopo l’ENNESIMA FIGURACCIA della DISASTROSA AMMINISTRAZIONE TRIPODI sulla Mozione Masciari assistiamo alle dirette del signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, che cerca di difendere l’indifendibile tentando di arrampicarsi sugli specchi. Cerca di cambiare le carte in tavola quando sarebbe stato tutto più semplice se avessero approvato la mozione presentata all’inizio del mandato per trasmettere online le sedute del Consiglio comunale così i cittadini avrebbero potuto seguire i lavori da casa. Invece è stata BOCCIATA. Nell’ultimo Consiglio comunale abbiamo presentato come Gruppo Consiliare Polistena Futura un’altra mozione affinché si predisponga un impianto di registrazione per le sedute del Consiglio così da avere comunque documentazione su quello che avviene durante i lavori nel caso in cui dovessero sorgere (come succede molto spesso) contestazioni su quanto verbalizzato. Un esercizio di trasparenza e di affermazione delle verità politiche che così facendo non potrebbero essere distorte. Il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, ha affermato testualmente che (ho preso nota) “non c’è la necessità” e ancora che, anche con l’impianto e la trascrizione, “non si riporta integralmente ma sempre sinteticamente” (???) aggiungendo che “non ha alcuna utilità”!

Strano, molto strano che queste affermazioni provengano proprio dal dott. Michele Tripodi. Lo stesso sembra avere preso un appalto dal Comune di Lamezia Terme per la trascrizione proprio delle sedute del Consiglio comunale registrate da un impianto. E’ lui o non è lui il dott. Michele Tripodi che per € 23.880,77 trascrive le sedute del Consiglio comunale di Lamezia Terme? Ci domandiamo se li trascrive fedelmente o, come affermato in Consiglio comunale, elabora comunque una sintesi di quanto registrato.

A questo punto ci chiediamo: per il signor Sindaco, dott. Michele Tripodi, la trasparenza è utile solo se pagata profumatamente?

Attendiamo risposta.

FRANCESCO PISANO

CAPOGRUPPO CONSILIARE “POLISTENA FUTURA”