Il Compartimento Polizia Stradale Catanzaro, con le sue articolazioni operative, organizzerà nella giornata del 29 Maggio p.v. dalle ore 07 alle 13,00, un servizio ad alto impatto finalizzato alla attuazione di un particolare sistema di verifica e controllo in uso ai reparti della Polizia Stradale, grazie al quale sarà più agevole ed efficace effettuare verifiche ed accertamenti celeri e completi sulla regolarità di “marcia” dei veicoli pesanti e di quelli adibiti al trasporto di persone.

Il servizio interesserà le due aree di sosta site sulla Autostrada A/2 ricadenti nel territorio di Lamezia terme (nella specie, stazione rifornimento Agip direzione nord ed Esso direzione sud), e vedrà l’impiego di numerosi Agenti della Polizia Stradale unitamente a personale Anas.

Il programma applicativo utilizzato, denominato Police Controller, avrà la funzione di agevolare le verifiche sulla regolarità delle informazioni presenti sui dispositivi elettronici e sui congegni informatici a bordo di mezzi pesanti e veicoli adibiti al trasporto di persone, ciò al fine di controllare la veridicità di quanto in essi contenuto e di rilevare eventuali alterazioni o manomissioni dei sistemi

Tutto, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni che incombono sui conducenti dei veicoli citati, a garanzia della sicurezza e dell’affidabilità dei mezzi in marcia a tutela degli utenti della strada