Inquietante per i tempi, falso nei contenuti e stucchevole per le finalita’, l’ultimo comunicato stampa del capogruppo del Pd, Simone Marafioti. Il consigliere comunale ha farneticato su inesistenti distrazioni dell’amministrazione comunale, in merito al Poliambulatorio di Taurianova, nelle stesse ore in cui la citta’ viveva una giornata storica, fatta di coesione sociale e politica come da anni non si vedeva, riempiedo la villa comunale di giovani, associazioni e autorita’ di tutto il comprensorio, nel doveroso omaggio alle vittime innocenti delle mafie. Dispiace che Marafioti non abbia sentito il dovere di essere la’, dove, anche per il suo ruolo istituzionale, era giusto che fosse, impiegando invece il suo tempo per attaccare l’amministrazione comunale, lanciando isterici anatemi per guadagnare qualche titolo di giornale e deleggittimando chi, invece, negli stessi frangenti era impegnato nell’organizzazione, pratica e politica, di un fronte antimafia comune. Se ne faccia una ragione, il verboso Marafioti: la nostra maggioranza e’ forte, stabile nei numeri e motivata moralmente e politicamente tanto da aver scritto, consiglieri e assessori insieme alla parte sana della citta’, una pagina storica che nessuna lenzuolata di parole acchiappaclick (pochi) puo’ oscurare. Ma tant’è, nel giorno in cui avremmo voluto Marafioti e il suo partito alleato, leggiamo della sua opera di distrazione di massa, che nuoce al movimento compatto creatosi, tramite le sue solite parole livorose, questa volta intorno alla falsa ricostruzione di quel che non avremmo fatto per il diritto alla salute dei taurianovesi. Questa amministrazione al contrario di quanto detto dal Marafioti, non solo ha affiancato l’Asp per la necessaria riqualificazione dei locali di via Cavour; non solo ha individuato e proposto, lavorando fianco a fianco con i tecnici e la commissaria Di Furia, le sedi dove trasferire momentaneamente i servizi; non solo ha offerto edifici comunali per assicurare il mantenimento delle postazioni del 118 e dell’Usca, ma ha anche strappato nuove allocazioni grazie ai fondi del Pnrr, Casa della Comunita’ e Centro operativo che faranno riprendere a Taurianova quella centralita’ comprensoriale perduta in fatto di Sanita’. Tutte cose che Marafioti sa e finge di non sapere, accecato dalla solita illusione di seminare zizzania e propalare l’idea di un Comune occupato da incompetenti. Ecco, per fortuna ormai è perfino inutile chiedersi a chi giovi questo reiterato atteggiamento di ostilita’ preconcetta: il Pd ha gettato una volta di più la maschera, non parla alla città che in maniera massiccia partecipa ai nostri eventi culturali, trova risposte sempre più efficienti in fatto di servizi, si mobilita con noi per riscattare l’immagine pulita di Taurianova, no, parla a se stesso e a quei pochi che sulla mancata coesione sociale e politica, sull’astio e sul personalismo, hanno fatto fortuna. Un lusso che noi, e la parte pulita della citta’, non siamo piu’ disposti a mantenergli.