«Abbiamo ottenuto un primo, netto risultato per il Poliambulatorio di Gallico, di cui è stata scongiurata la paventata chiusura. Infatti, è stata decisa una proroga per un anno del fitto dei locali in cui si trova la struttura pubblica e sono giunte precise garanzie sulle necessità del personale per l’assistenza dei pazienti e degli utenti del territorio». Con questi dettagli, il Pd di Reggio Calabria dà notizia, in una propria nota, dell’esito del Tavolo di confronto che si è tenuto a Reggio Calabria, su sollecitazione del presidente del Consiglio comunale reggino, Enzo Marra, riguardo al futuro del Poliambulatorio di Gallico. «L’impegno costante del Partito democratico di Reggio Calabria – prosegue la nota – e del circolo del Pd di Gallico, unitamente alla prontezza del presidente del Consiglio comunale, Enzo Marra, hanno permesso di gettare le basi per garantire la sopravvivenza di questo presidio sanitario di cui i cittadini hanno tanto bisogno. Il Partito democratico – conclude la stessa nota – continuerà a vigilare sulla gestione e sull’organizzazione del Poliambulatorio di Gallico e, più in generale, della sanità pubblica dell’intera regione, a segnalare le criticità, a sollecitare interventi e soluzioni per assicurare risposte concrete ai bisogni di salute delle comunità locali».