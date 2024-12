Il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, ed il sindaco di Rosarno, Pasquale Cutrì, si sono incontrati in queste ore con l’intento di pianificare azioni politiche e istituzionali congiunte per rafforzare L’azione politica e istituzionale tra i due enti, rafforzando così la centralità della Piana di Gioia Tauro e di tutto il suo comprensorio.

DI CLEMENTE CORVO

In tale sinergia si inserisce la volontà di valutare la migliore soluzione per risolvere la questione dei treni ad alta velocità nelle stazioni ferroviarie di Rosarno e Gioia Tauro. I due primi cittadini convergono sulla necessità di richiedere a RFI e TRENITALIA una soluzione che, senza pregiudicare l’attuale assetto di fermate della stazione di Rosarno, implementi il traffico nel terminal; entrambi poi hanno concordato anche sulla necessità di investire della questione la Deputazione parlamentare di Forza Italia.

Il sindaco di Rosarno ha evidenziato con l’occasione che la collaborazione con il comune di Gioia Tauro è sempre più intensa, soprattutto per quanto riguarda tutti i settori amministrativi che sono gestiti in comune dai due enti. Cutrì ha evidenziato che i rapporti istituzionali e politici tra le due città restano forti e coesi in uno spirito di collaborazione che va oltre i ruoli ma si estende anche ad un forte legame personale che rende ancora più saldo il legame fra i due importanti centri.

Il sindaco Cutri precisa che sono in corso i lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della stazione di Rosarno con miglioramento fra l’altro dell’accessibilità ai disabili che al momento è comunque assicurata.

Il sindaco di Gioia Tauro invece ha evidenziato come si stia lavorando con unità d’intenti per gettare le basi affinché, assieme anche alla città di San Ferdinando, si possa davvero costruire la “città del porto” da tempo auspicata per la crescita del nostro territorio.