“Sull’autonomia ho molto apprezzato l’intervento del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha sottolineato che la bussola è la Costituzione, nella quale è previsto che i diritti vadano riconosciuti con uniformità su tutto il territorio del Paese, sia che un cittadino viva a Crotone sia che viva a Treviso”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria, intervenendo a “Radio Anch’io”, su Radio 1.

“Purtroppo così non è, perché per anni questi diritti sono stati finanziati, non secondo i fabbisogni ma con il criterio ingiusto della spesa storica.

Faccio un esempio: se per ipotesi Crotone spende 100mila euro per gli asili nido e Treviso un milione, perché ha più capacità fiscale, l’anno seguente, quando c’è un incremento sul fondo per gli asili nido del 10%, Crotone avrà 10mila euro in più, mentre Treviso ne avrà 100mila.

Bisogna passare dalla spesa storica ai fabbisogni proprio perché questo lo prevede la Costituzione.

E poi bisogna far lavorare la perequazione, che non ha mai funzionato, e anche questa parte è contenuta nella Costituzione, all’articolo 119.

Ecco, se si rispettano questi criteri, si può anche andare avanti con l’autonomia differenziata”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.

“Credo che il Pnrr meriterebbe di essere aggiornato, è stato fatto prima che scoppiasse la guerra e prima dell’aumento dei prezzi delle materie prime”.

“Con questo aumento e la difficoltà che hanno oggi i cantieri, per lo più bloccati, è difficile che si realizzino le opere e si raggiungano i target previsti.

L’Europa dovrebbe convincersi del fatto che un minimo di flessibilità dovuta alle circostanze che hanno determinato l’aumento dei prezzi è assolutamente necessaria”, ha sottolineato il governatore Occhiuto.